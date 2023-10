Santacroce: "Hellas-Napoli, la partita si deciderà a centrocampo ma la differenza la farà altro. Natan? Ha fatto bene, va confermato"

Fabiano Santacroce è intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

“Mi aspetto di rivedere in campo Natan accanto a Rrahmani, ha fatto bene in queste ultime partite. Le motivazioni saranno alte per il Napoli, come anche quelle del Verona che sta raccogliendo pochissimo. Ci sarà un bel clima infuocato, servirà prenderla nella giusta maniera da subito. La partita si può decidere a centrocampo ma la differenza la deve fare l'attacco.