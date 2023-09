Fabiano Santacroce è intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Bisogna dare il giusto tempo a Natan, così una volta che entra in campo non esce più. Non bisogna preoccuparsi se non gioca da subito, viene da un altro calcio. Meglio aspettare un mese in più che bruciare un ragazzo per lanciarlo subito".