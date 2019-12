Santacroce a CN24: "A De Laurentiis piace complicare le cose con i contratti! Diritti di immagine? Dovrebbero fare meglio!"

Fabiano Santacroce, ex difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, programma in onda su CalcioNapoli24 TV. Ecco quanto dichiarato:

"Napoli al tramonto? Forse siamo un po' drastici. E' un momento difficile che i calciatori e lo staff devono superare. E' un momento che ci voleva per risvegliarsi un attimo e capure cosa fare. Non ho sentito della rottura tra staff e giocatori, sono tutti uniti nonostante il periodo molto difficile. La società ha sbaglaito nel gestire determinate cose, ha solo infiammato ancor di più la situazione. Il ricordo del contratto a Napoli? Al presidente piace fare le cose difficile che ti vincolano tanto e danno poca possibilità ad altri giocatori di venire a Napoli (ride, ndr). E' un fatto non positivo sotto molti punti di vista. Che persona è De Laurentiis? (ride ancora, ndr). E' un presidente sotto tutti i punti di vista. Ne ho conosciuti tanti, hanno tutti un bel peso sulle spalle. Essere presidente a Napoli non è cosa facile. A Napoli forse dovrebbero imparare meglio a gestire determinate situazioni. Quella di adesso è stata gestita malissimo, non hanno fatto altro che peggiorare una situazione che poi non era così difficile. C'era da tranquillizzare la piazza, non infiammarla di più. Clausola extra-terrestre? No, questa non me la ricordo nel contratto (ride, ndr). Quando andai a firmare ho guardato poco le clausole, l'ha fatto il mio avvocato. Ricordo quella sui diritti di immagine che poi alla fine viene sfruttata poco, lì potrebbero fare molto meglio visto che la società ed i calciatori perdono molte opportunità di visibilità ed economiche".