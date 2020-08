Sannino: "Sarri inadatto alla Juventus, ha sempre anteposto il suo credo ai calciatori"

Ultime notizie calcio Napoli - Giuseppe Sannino, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TuttoJuve:

"Se una società importante come la Juventus ha preso questa decisione evidentemente ha fatto le sue valutazioni. Sarri ha vinto lo scudetto, ma era evidente che fosse nel club in cui non poteva esprimere al meglio il suo calcio. Lui ha sempre anteposto il suo credo ai giocatori che invece devono essere messi nelle condizioni per rendere al meglio, soprattutto i campioni. La Juve ha avuto sempre dei tecnici che sono stati dentro le sue linee guida, con determinati comportamenti e modi di gestire. Quando sei in questa società sono tante le sfumature di cui tenere conto".