Sannino a CN24: "Complimenti a Marco Rossi, sta facendo un grande lavoro. In Italia funziona così, si segue la moda del momento"

Giuseppe Sannino è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

“Marco Rossi è andato a lavorare in una Nazione dove vogliono tornare a far parlare di loro, hanno investito tanto in stadi, centri sportivi e altro. Marco Rossi sta facendo un grande lavoro e sono felice per i risultati che sta ottenendo. Io sono una persona molto seria, potrei dire tantissime cose e il calcio è fatto di ondate e momenti. Si rincorre sempre ciò che si legge e quando uno vince e quindi va di moda. Allenerei con la stessa passione in C come in A o all’estero, serve la passione per questo ruolo".