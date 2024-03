Sandro Sabatini: "Il Napoli non è da quarto posto, fatemi dare un consiglio a Calzona"

Sandro Sabatini è intervenuto alla trasmissione Pressing soffermandosi sulla vittoria del Napoli ai danni della Juve:

Napoli da quarto posto? No, non è da quarto posto dato il divario di punti con Bologna, con Roma e Atalanta. Lo vedo bene col Barcellona, sta recuperando il gioco. Se però Vlahovic mette dentro due palloni su tre nel primo tempo va a finire diversamente. A Barcellona non può giocare così altrimenti te ne esci con un 3-0. Se Calzona fa la linea col righello sembra Zeman per cui la deve rompere un po', non proprio dritta: è un consiglio che dò a Calzona.