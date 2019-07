Comune di Napoli, Borriello a CN24: "San Paolo, oggi ripartiti i lavori per lo spogliatoio. Ecco quando partirà la campagna abbonamenti. ADL ci ha fatto una richiesta specifica..."

Ciro Borriello, assessore allo sport del Comune di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24 TV nel corso della trasmissione ”Speciale calciomercato”. Ecco quanto da lui affermato:

“Gli operai quando lavorano sotto stress danno il meglio. Le preoccupazioni sono state dissipate, i lavori per le Universiadi sono andati avanti senza intoppi. Non ci sono stati problemi nelle gare d’appalto, c’è stata una grandissima sinergia istituzionale che ha permesso la realizzazione di una straordinaria manifestazione. Un australiano ha detto che la Scandone è il Colosseo delle piscine , è tra le più importanti d’Europa. Le Universiadi sono il secondo evento polisportivo più importante al mondo, ci sono stati pochi sponsor perché si tratta di sport studenteschi. Questo dimostra che c’è meno attenzione mediatica . Nella ginnastica c’erano elementi che andranno alle Olimpiadi, in altre discipline non c’erano atleti troppo interessanti. Nessuno credeva nelle Universiadi. Il governo, nella figura di Giorgetti , ci ha affidato i soldi e poi se n’è tirato fuori. Il primo giornale cittadino, “Il Mattino”, ha titolato “Scandalo Universiadi” per un problema al bagno che ha fatto ritardare di due ore l’allenamento di una Nazionale. Compenetrazione totale degli atleti in città".

" San Paolo ? Mancano alcuni sediolini in Curva B, da domani ripartiranno i lavori, probabilmente sono ripartiti già oggi anche per lo spogliatoio del Napoli . Richieste particolari? C’è stata qualche discussione relativa alla vasca dei massaggi ma niente di particolare, cose normalissime. Sarà tutto rifatto e poi sarà brandizzato dal club. Abbiamo reso l’impianto più sicuro tarando il numero dei posti basandoci sulle vie d’uscita, i sediolini sono comodi, c’è un confort ottimale. Sono gli stessi sediolini usati in tanti altri stadi. Si faranno altri quattro bagni, l’impianto luci e quello per l’audio sono stati rifatti. Convenzione? E’ possibile rateizzare il debito , è una cosa che facciamo sempre in casi simili. Si può rateizzare anche in 48 rate. Il Consiglio approda la convenzione, magari saranno fatti degli emendamenti ma l’atto concessorio va firmato dal Napoli e non può essere fatto, per legge, senza la soluzione di questi debiti. Al pagamento della prima rata si può firmare la convenzione . Si tratta di una convenzione aperta. Se aggiungo anche l’esterno del San Paolo aumenta il prezzo. C’è la possibilità di usare altri spazi nello stadio. Poi c’è l’idea anche da parte del club di individuare un cerchio all’esterno dello stadio con delle attività commerciali che permettano di vivere l’attesa prima della partita. Se si prende in concessione quello spazio si cambia il canone. Può servire anche a limitare le attività illecite.

Pista d’atletica? Abbiamo investito tantissimi soldi per realizzarla… Non credo nella realizzazione di una nuova pista d’atletica a spese della società nell’immediato. Ci sono vincoli legali anche, abbiamo speso tanto per realizzarla: è sbagliato da parte di De Laurentiis parlare di populismo quando si difende lo sport. Abbiamo vinto due scudetti ed una Coppa UEFA in condizioni peggiori. Vinciamo qualcosa, poi ragioniamo… Nella riunione per i sediolini parlai di James Rodriguez perché è sudamericano, potrebbe rilanciarsi ed infiammare il San Paolo. Potrebbe diventare un idolo dopo Higuain, Cavani… Maglia numero 10? Gli darei la 01. Abbiamo detto ironicamente a De Laurentiis durante la cerimonia di apertura delle Universiadi: “Ora hai lo stadio, vinci Champions League e scudetto”. Gli ho chiesto di James e mi ha detto che ci sta lavorando.

Non è facile gestire la moglie di Icardi. Per il Napoli sarebbe difficile gestire un profilo come Mauro Icardi. Abbonamenti? Da oggi è partita la conta dei sediolini, sapremo quanti saranno precisamente i posti a sedere. Dopo aver ultimato questa pratica, poi, partirà la campagna acquisti. Rete nel settore ospiti? E’ una prescrizione tutta italiana, deve restare… A De Laurentiis consiglio Belotti, lo prenderei proponendo Verdi + 25 milioni di euro. Il presidente ci ha chiesto di accelerare i tempi per gli spogliatoi e non ci saranno problemi per questo. Non so se si spiega con ragioni di mercato questa sua richiesta. Sarebbe bello avere gli allenamenti al San Paolo il giovedì. Scritta “Napoli” non è una cosa abbandonata, stiamo cercando la soluzione perché per come è strutturata rischierebbe di venire decentrata. Terzo anello? Chiederemo al calcio Napoli di fornire delle immagini e lasceremo le bandiere. Ragioniamo anche sulla possibilità di mettere degli sponsor all’esterno del San Paolo? Cittadinanza onoraria Koulibaly? Vediamo se resta, ci sono tutti i presupposti per fare quanto prima questo atto. Ha qualità umane fuori dall’ordinario. Prima o poi si farà. Centro sportivo? Ci sono a Napoli degli spazi, se De Laurentiis vuole… Bagnoli? Serve la bonifica. Se c’è la volontà di costruire uno stadio si fa”.