Aru, De Martino sul San Paolo: "Ho fatto 70 interventi negli impianti sportivi campani, non è uno spogliatoio a crearmi problemi. Termini di consegna rispettati"

Notizie Calcio - Flavio De Martino, ingegnere area tecnica dell'Aru, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Non c'è stata nessuna accelerazioni dei lavori, abbiamo rispettato il cronoprogramma che prevede la consegna domani. Siamo dispiaciuti per le parole. Ho fatto 70 interventi negli impianti sportivi della campania e non è uno spogliatoio a crearmi un problema. Lasciamo una struttura nuova e più sicura al Comune. Tutti sapevamo che le prime due non si sarebbe giocato in casa e tutti sapevano che oggi i lavori sarebbero stati ultimati in giornata. Il avori non potevano iniziare con le Universiadi e di fatti abbiamo subito alla fine lavorando anche di notte"