San Paolo, il responsabile Aru De Martino: "Sbalordito per le parole di Ancelotti. Non vogliamo un grazie, ma neanche essere attacati. Siamo nei tempi stabiliti"

Il responsabile San Paolo-Aru, Flavio De Martino ha parlato a Radio Sportiva della situazione stadio San Paolo, rispondendo alle parole di Ancelotti:

"Siamo dispiaciuti per le parole di Ancelotti, usiamo il termine più tranquillo. Sono sbalordito per i toni abbastanza duri. Abbiamo messo l'impianto audio nuovo, i bagni nuovi ed i sediolini nuovi al San Paolo. Abbiamo sempre detto che avremmo finito i lavori negli spogliatoi giovedì, consegnando lo stadio domani. Lo sfogo di Ancelotti ci delude, ma da tecnici andiamo avanti. Ho trovato una situazione ben diversa al San Paolo rispetto a quella che è stata descritta. Oggi il personale sta pulendo gli spogliatoi e domani lo stadio verrà consegnato al Comune di Napoli. Organizzando un sopralluogo al San Paolo con la società saremmo usciti tutti in maniera più tranquilla da questa vicenda. Non voglio però fare polemica, andiamo avanti. Tra le altre cose, abbiamo montato un impianto di video sorveglianza al San Paolo, aumentando così la sicurezza dell'impianto. Non vogliamo sentirci dire grazie, ma neanche essere attaccati in questa materia. Ho visto lo spogliatoio del San Paolo, è di un'altra dimensione rispetto al passato. Chi lo vedrà alla televisione capirà gli sforzi che sono stati fatti".