Sampdorianews, Massa: "Blitz del Napoli per Bereszynski, arrivano conferme: cifre non sarebbero un problema"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Emanuele Massa, giornalista di Sampdorianews:

"Il blitz del Napoli per Bereszynski trova conferme anche qui a Genova. E' difficile parlare di cifre, la situazione della Sampdoria è complessa. La formula che sta prendendo piede è quella di un prestito di 6 mesi, ma non è quello il problema. Se il Napoli vuole Bereszynski, lo prende senza problemi. E sarebbe anche un premio per lui andare in azzurro, che in questi anni è stato sempre uno dei migliori della Samp e si è dimostrato un professionista esemplare. A Napoli giocherebbe molto più di quanto si possa pensare. Detto questo, ormai non sono più voci, c'è la concreta possibilità di vedere Bereszynski al Napoli e poi qui in prestito un giovane interessante come Alessandro Zanoli. Quella blucerchiata può essere la piazza giusta per lui, anche se le problematiche societarie non aiutano molto i ragazzi. Stankovic sta provando a compattare il gruppo e ha bisogno di giovani di talenti con voglia di mettersi in gioco e con la testa sgombra".