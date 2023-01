Sampdoria, Stankovic: "Il Napoli ha una rosa da campioni, ma non abbiamo sfigurato"

Napoli Calcio - Sconfitta per la Sampdoria di Dejan Stanjovic in Coppa Itali contro la Fiorentina. Il tecnico dei blucerchiati si dice comunque ottimista data la crescita dei suoi: “Partita con l’Empoli di lunedì decisiva? No, anche se sarà importante. Con il Sassuolo, soprattutto nel primo tempo, abbiamo visto cose buone. Poi c'è stato il Napoli e i ragazzi non mi sono dispiaciuti nonostante abbiano affrontato una rosa di campioni. Stasera usciamo a testa alta, complimenti alla Fiorentina che va avanti. Ma abbiamo tenuto botta”.