Sampdoria, Ranieri: "Introduciamo la possibilità di fare più sostituzioni"

Ultime calcio - Il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni de Il Corriere dello Sport sulla possibilità di riprendere i campionati:

"Tutto deve dipendere dai medici. Gli atleti sono macchine perfette che dobbiamo spingere al massimo, ma con rispetto. E' difficile ripartire non solo fisicamente ma anche psicologicamente. Se avremo la possibilità di fare più cambi, giocando ogni tre giorni sarà più facile recuperare. Devono essere i medici e la comunità scientifica a darci il via libera dopo aver effettuato ogni test possibile perché non sappiamo cosa colpisce questo virus. L'incolumità degli atleti deve essere al primo posto".