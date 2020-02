Gattuso: "Molto preoccupato per domani, è una gara fondamentale contro un marpione come Ranieri. Contento del mercato, Demme in dubbio e partirà da solo. Sugli infortunati..."

Ultime notizie calcio Napoli - Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, alle ore 14.30 presenterà la partita di domani sera di Genova contro la Sampdoria, in un Monday Night che chiuderà la 22a giornata di Serie A.

Conferenza Gennaro Gattuso Napoli-Sampdoria

14.50 - Finisce la conferenza stampa di Gennaro Gattuso.

14.49 - Voto al mercato del Napoli? "Bisogna fare i complimenti alla società per i calciatori presi. Ringrazio il presidente che ha fatto un mercato così. Il voto lo date voi. La Fiorentina ha rischiato anche di pareggiarla ma non dobbiamo pensare a quanto fatto. Ora dobbiamo dare continuità".

14.48 - Gara con la Samp diversa? "Bisogna starci con la testa e prepararla bene. Sulla carta non ci sono partite facili. Quello che abbiamo fatto rimane, ora dobbiamo pensare a domani sera".

14.47 - Situazione dopo il mercato? "Penso che in questo momento già il fatto che partiamo tutti insieme tranne Demme per evitare rischi è un fatto importante. Vedo ragazzi partecipi, ce la stanno mettendo tutti. Abbiamo fatto la rifinitura con tutti in campo e la musica è diversa così. Voglio grande professionalità e rispetto dei ruoli da parte di tutti, poi io faccio le scelte. Ora bisogna pedalare per portare il Napoli più in alto possibile".

14.46 - Obiettivo 40 punti o si può guardare oltre? "Vedendo i risultati di ieri e la classifica ho detto ai ragazzi di andarla a controllare mentre in passato ho detto loro di non farlo. Vista l'importanza di domani, ho detto loro di guardare la situazione. Dobbiamo fare i 40 punti per stare tranquilli, poi vedremo".

14.45 - Cosa può dare Politano? "Dovrò scegliere, è una alternativa ed è un calciatore che fa gol, viene dentro, ha dinamicità. Ci può dare una grandissima mano. In questi due giorni ha avuto qualche problemino, la settimana prossima ti risponderò meglio".

14.43 - Politano e Petagna? "Di Petagna non ne parlo. Politano ha avuto anche lui l'influenza e si è allenato ieri e oggi. E' un giocatore molto molto forte, può darci una grandissima mano. Ci ho sbattuto i denti contro di lui, ha fatto la differenza l'anno scorso nell'Inter e non sono andato in Champions League per un punto".

14.43 - Hysaj? "Sono importanti tutti. Se vogliamo giocare di reparto Elseid è da una vita che gioca così. E' per questo che ne sa, può scrivere un libro sulla linea dei quattro. Ci sta venendo comodo per questo ma non solo lui".

14.41 - Dov'è che la squadra ha dato risposte più significative? "Grande disponibilità su tutto quello che abbiamo proposto a livello fisico ed a livello tattico. Mi ha colpito la loro disponibilità, è una squadra che si è consegnata. Siamo stati spesso qui in questi ultimi due mesi perché stavamo attraversando un momento non bellissimo. Ho visto una squadra che ci ha messo la faccia e non si è mai nascosta".

14.41 - Miglior allenatore? "Voto Mihajlovic per quello che ha fatto vedere e per la forza impressa alla squadra (il Bologna, ndr)".

14.40 - Squadra calata nella nuova realtà? "La squadra ha capito come vogliamo giocare, tanti di loro questo gioco lo hanno fatto per tre anni di fila e a loro piace. C'è tanta gente che su questo è evoluta. Dobbiamo continuare e credere in quel che facciamo. La squadra si mette a disposizione. A noi piace imbucare di più mentre con Sarri andavano più sull'esterno. Quando questa squadra faceva mille punti gli attaccanti facevano i quinti di centrocampo".

14.39 - Cosa fare per non farsi incartare? "Non dare campo, far girare la palla, non farli arrivare sul fondo e farli crossare perché hanno sempre tre o quattro calciatori in area",

14.38 - Lobotka in caso di forfait di Demme? "Vediamo... Perché devo aiutare in questo momento il prossimo? Faccio tanta fatica io... Mandiamo un ragazzo a fare chilometri, sta sempre a smanettare ed a studiare gli avversari. Come li facciamo noi i sacrifici, è giusto che li facciano anche gli altri".

14.37 - Fiducia nella squadra? "No, non mi fido. Servono mesi e mesi, anni e anni. Un allenatore non si può fidare di una squadra, ci sono tante teste e mi piace rompere le scatole. Vedo entusiasmo ma questo non deve portare a sottovalutare nulla. Domani sarà una battaglia perché la Sampdoria non ci darà spazio. Dobbiamo sfruttare bene l'aspetto mentale".

14.36 - Gara intelligente con la Juventus? "Mi piace la parola umiltà, chiedo di tenere bene il campo e di annusare il pericolo. Anche con la Lazio abbiamo fatto una partita di sofferenza e domani voglio vedere lo stesso atteggiamento. Deve essere fondamentale non solo palleggiare ma anche giocare in entrambe le fasi. Continuiamo così, senza regalare nulla agli avversari. Stiamo iniziando a fare le cose per bene, non deve mancare mai il veleno".

14.34 - Infortunati? "Fabian Ruiz non si allena da quattro giorni, Demme partirà da solo perché ha l'influenza e non vogliamo rischiar nulla, vedremo domani. Koulibaly non è al 100% mentre Maksimovic sì. Mertens ha fatto buoni lavori, sarà dei nostri. Allan ha lavorato negli ultimi due giorni molto bene ed è stato convocato. Volevo ricordare Gaucci che mi ha dato tanto e dare un abbraccio a tutta la sua famiglia. Riposa in pace, big Luciano".

14.33 - Mercato? "Sono molto contento, ho ringraziato tutti. De Laurentiis mi dice che mi ha dato la bicicletta ed ora devo pedalare, a me piace e sono contento".

14.31 - Appunti? Dati da dare? "La Samp da quando è arrivato Ranieri è prima per gol subiti, sarà molto difficile. E' una squadra che sa difendere bene e sono molto preoccupato, affronto un marpione, un grande allenatore che può incartarmela. Per noi è fondamentale. Per la prima volta ho detto ai miei di guardare la classifica che può diventare interessante se vinciamo. Dobbiamo prepararla bene ed arrivarci con il veleno e voglia di soffrire. Sarà importante arrivare a trenta punti".

14.31 - Arrivato Gennaro Gattuso.

14.17 - La sala stampa di Castel Volturno va riempiendosi pian piano. Tra circa dieci minuti avrà inizio la conferenza stampa di Gennaro Gattuso.