Sampdoria, Gabbiadini: "Coronavirus? Un pensiero bruttissimo mi tormenta. All'inizio al dottore ho chiesto se stesse scherzando"

Notizie Calcio Napoli - Manolo Gabbiadini, attaccante della Sampdoria, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport.

Manolo, quando ha avuto i primi sintomi? Cosa ha pensato al momento della posività, quando gliel'ha detto il medico?

«Gli ho chiesto se stesse scherzando, anche se era ovvio che fosse serio. Non me l’aspettavo perché la febbre era passata subito. E da quel momento ho cominciato davvero a riflettere sul coronavirus. Se il dottore mi avesse detto di aspettare ancora un giorno prima di decidere se fare il tampone, non gliel’avrei più chiesto visto che mi sentivo molto bene. E magari, pensando di non essere positivo, sarei andato a comprare la frutta sotto casa rischiando di trasmettere il virus a un anziano in modo assolutamente inconsapevole: un pensiero bruttissimo, che mi tormenta»