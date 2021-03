Sambenedettese, Colantuono: "Osimhen terrificante a campo aperto, come Salah!"

Stefano Colantuono, dirigente della Sambenedettese, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine:

"Milan-Napoli? Due squadre che giocano bene al calcio. Hanno qualità. Potrebbe venir fuori una bellissima partita, dal risultato tutto da scoprire. Non c'è nulla di scontato. Il Napoli continua a fare un po' di alti e bassi, mentre il Milan si è ritrovato contro il Manchester. Ripartenza dal basso? Se hai giocatori che hanno bisogno di campo, il campo glielo devi creare. Posso pensare che per le caratteristiche di Osimhen, gli risulti difficile giocare negli spazi stretti, ma negli spazi aperti e con campo avanti, è terrificante. Un po' come Salah del Liverpool".