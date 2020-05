Salvini replica a De Luca: "Molti napoletani mi hanno scritto, deve pensare ad ospedali chiusi e negozi in difficoltà"

Ultime notizie - Matteo Salvini, leader della Lega, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"In tutta Italia era consentita la pizza ed il cibo da asporto mentre in maniera assurda in Campania non era consentito. Lì, nella patria dello sport. In Europa si corre e non sono matti. A proposito delle scuole, pensate ad una cosa: tra aprile e maggio tutti i Paesi europei riapriranno le scuole. Siamo gli unici a non farlo… La vita è più importante del calcio al pari della salute ma va considerata anche quanti lavorano attorno al mondo del calcio. Il grande calcio mantiene anche questo sport nelle province e nei circoletti. De Laurentiis presidente del Milan? Mi piacerebbe avere un presidente con nome e cognome… Preferibilmente italiano. Occhiali? Ma vi pare che io in questo periodo penso al suo giudizio? Molti napoletani mi hanno scritto dicendomi di non mollare perché De Luca pensa a queste cose con ospedali chiusi in tutta la Campania. Si preoccupasse dei negozi in difficoltà”.