Salvatore Masiello: "Sono stato vicino al Napoli di Reja, poi saltò tutto: è il mio grande cruccio... Su Maksimovic..."

Ultimissime calcio Napoli - Salvatore Masiello, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Di Lorenzo sta crescendo moltissimo ed ha ancora margini di miglioramento. Sono stato vicino al Napoli quando c’erano Reja e Marino ma non si concretizzò, è il mio grande cruccio non essere riuscito a giocare in azzurro. Maksimovic? Un giocatore bravo si sa adattare, a Torino ha fatto anche l’esterno destro. Belotti farebbe bene a Napoli, gli azzurri avrebbero bisogno di uno come lui”.