Salvatore Esposito: "Primo acquisto? Il tandem Hermoso-Buongiorno sarebbe un upgrade"

Calciomercato Napoli - Salvatore Esposito, attore, intervistato dal cugino Simone Davino, è intervenuto a "NAPOLI MAGAZINE LIVE", trasmissione radiofonica che approfondisce i temi sul Calcio Napoli proposti da NapoliMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, su Radio Punto Zero, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Michele Sibilla e Antonio Petrazzuolo.

Calciomercato Napoli, Esposito approva Hermoso e Buongiorno

Ecco quanto ha affermato:

“Chi può prendere il posto di Di Lorenzo? Spero prima che possa appianarsi la situazione, merita di restare ancora a lungo. Credo che il leader carismatico sarà Conte, riuscirà ad entrare nella testa dei calciatori. Speravo nel suo arrivo per risvegliare il Napoli. Io credo che i mali del Napoli siano nati da tante dinamiche anche extra campo, che poi si sono viste in campo. Contento delle prime mosse di Oriali, Conte e Manna, cioè parlare con i calciatori e capire chi sono quelli scontenti. Solo con una squadra compatta si possono avere risultati. Primo acquisto? Il tandem Hermoso-Buongiorno sarebbe un upgrade per la difesa del Napoli. Molto dipende dalle partenze, Osimhen è l’ago della bilancia del Napoli. Anche le questioni legate a Lindstrom, Kvaratskhelia e altri, ma il nodo principale è la difesa. Zielinski? E’ stato un calciatore fondamentale anche per lo scudetto. Avrebbe fatto un po' di fatica con Conte, il Napoli ha bisogno di un calciatore muscolare da affiancare a Lobotka, bisogna vedere quanta voglia avrà Anguissa di sottostare agli allenamenti di Conte”.