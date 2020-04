Salvatore Esposito: "Mi piace molto il Napoli di Gattuso, in precedenza qualcosa non ha funzionato. Ripresa? Difficile per me..."

Ultime notizie calcio Napoli - Salvatore Esposito, noto attore napoletano, ha rilasciato alcune dichiarazioni in diretta sul profilo Instagram del portale "Fantacalcio". Ecco quanto da lui affermato:

"Ripresa del campionato? Ho fatto un po' di dirette con qualche calciatore, anche loro non stanno vivendo bene la situazione. Non so bene come si evolverà la situazione, non so pure voi come vi state organizzando. Trovo comunque difficile una ripresa o comunque un completamento che poi non vada ad inficiare sul prossimo campionato. Secondo me è impossibile riprendere e si finirebbe per giocare 12-13 partite in un mese, mese e mezzo. Cosa sono i calciatori, robot? E cosa accadrebbe se poi qualcuno risultasse nuovamente positivo?

A me piace molto questo nuovo Napoli di Gattuso. Prima dello stop aveva fatto un filotto impressionante di vittorie e buone prestazioni, l'unico neo è stata la sconfitta in casa con il Lecce. Poi abbiamo vinto contro Lazio (in Coppa Italia, ndr) e Juventus in casa, battuto l'Inter in trasferta nell'andata di Coppa Italia. Anche il pareggio casalingo con il Barcellona è stato un risultato molto positivo. Ma la squadra comunque è sempre stata forte, qualcosa in precedenza non ha funzionato".