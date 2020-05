Salvatore Esposito: "Giustissimo rinnovare i contratti a Mertens e Zielinski, il Napoli dovrà prendere un esterno ed Everton mi sembra il prospetto giusto"

Ultime calcio - Salvatore Esposito, attore, è intervenuto a “Napoli Magazine Live”, trasmissione che approfondisce i temi d’attualità legati al Calcio Napoli, in onda su Napolimagazine.com e su tutti i canali social di “Napoli Magazine”:

Salvatore Esposito

“Non è giusto rinnovare con Mertens e Zielinski: è giustissimo. Mi dispiace che forse Callejon partirà, perché è un giocatore straordinario, ma bisogna sempre cercare di tenere i migliori e quindi, parlerei subito del rinnovo di Meret. Insigne non si può discutere, insieme a Mertens devono essere i punti fermi del Napoli. Io credo che il Napoli effettivamente stia pensando a Everton perché solo con Insigne e Politano, con le partenze più che probabili di Callejon e Lozano, bisognerà sicuramente pensare a rinforzare il ruolo di esterno. Sto vedendo le partite della Bundesliga e devo dire la verità, mi sembra calcio d’estate, perché senza pubblico non è per niente la stessa cosa. I playoff potrebbero essere una soluzione che renderebbe più interessante il finale di stagione, mi sembra un’idea molto affascinante. In questi giorni di quarantena forzata, sicuramente ho lavorato anche in campi diversi dal cinema, dalla tv e dal teatro, diciamo che non ho trascurato la scrittura... Se dovessi dire qualcosa a Mertens e compagni? “Guagliù, mi raccomando, ripartiamo alla grande”. Speriamo che questa pausa forzata non incida mentalmente sugli azzurri, anche se credo che tutte le squadre, giocoforza, risentiranno di questa emergenza. Sicuramente rinnoverei il contratto anche a Callejon, anche se ho avuto sensazioni diverse, più positive con Mertens, ovviamente la società dovrà provvedere adeguatamente alla sostituzione dei giocatori che eventualmente partiranno. Immobile a Napoli sarebbe un gran colpo, ma immaginare che possa lasciare adesso la Lazio, credo sia un po’ difficile”.