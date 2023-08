Salgado: "Gabri Veiga fa cose spettacolari! È pronto per un grande club, prima il Real Madrid del Napoli"

Michel Salgado, ex calciatore del Real Madrid, ha assistito oggi alle celebrazioni del centenario del Celta Vigo, squadra nella quale aveva iniziato la sua carriera nel calcio professionistico.

Ultime notizie. All'ex giocatore di Celta Vigo e Real Madrid è stato chiesto un parere su Gabri Veiga e lui ha risposto così, come riporta il quotidiano spagnolo AS: "È un ragazzo capace di fare undici gol nella sua stagione d'esordio in Primera Divison, secondo me ha già dimostrato di essere pronto a reggere la pressione di un grande club. Però poi bisogna vederlo all'opera. In questo caso, ciò che ho visto fare in campo a Gabri Veiga è spettacolare, è questo ciò che mi convince di lui. Per questo tante squadre sono dispostare a pagare 40 milioni di euro. Il mio consiglio è che venga il momento giusto per fare il grande salto, perché questo è ciò che gli permetterà di riuscire". Poi in chiusura ammette che preferirebbe vederlo con la maglia del Real Madrid "prima che quella del Napoli".