Ventura: "Rrahmani abituato a giocare a tre? Anche Maksimovic lo era, poi ha imparato"

A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Giampiero Ventura, ex allenatore della Salernitana. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Nel calcio si può fare qualsiasi modulo, ma credo che se Gattuso optasse per il 4-2-3-1 lo farà dopo aver valutato i pro ed i contro. Al di là del modulo c’è un problema di fondo che è la perdita di alcuni giocatori che hanno fatto la storia del Napoli come Allan, Callejon e forse Koulibaly. Sono giocatori non solo importanti dal punto di vista tecnico, ma anche di spogliatoio. Difesa a tre o a quattro? Cambia molto tra le due linee, con la difesa a quattro si gioca sugli spazi e non sugli uomini. Però il Napoli ha calciatori di assoluta qualità e anche Maksimovic era abituato a giocare a tre e poi ora gioca a quattro dopo un periodo di ambientamento. Anche Rrahmani può giocare a quattro, è un difensore di qualità e riuscirà a capire presto cosa gli chiederà Gattuso. Osimhen diverte, è un giocatore che ha qualità e che è da Napoli assolutamente”.