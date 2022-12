Salernitana, Ochoa: "Qui per il progetto e il campionato. Ho sentito Lozano, gli ho chiesto una cosa"

Notizie Calcio - Colpo Ochoa per la Salernitana dopo l’infortunio di Luigi Sepe. Il portiere messicano si è presentato oggi in conferenza stampa dove ha spiegato i motivi che lo hanno portato a firmare i granata e ha parlato anche del connazionale Hirving Lozano al Napoli.

L’arrivo in Italia: “Quando si è presentata la possibilità di giocare in Serie A non potevo rifiutare. Il direttore sportivo mi ha spiegato subito il progetto della Salernitana nel medio-lungo termine e mi sono sentito subito coinvolto. Avevo anche altre possibilità per continuare la mia carriera in altri Paesi e altri campionati, ma avevo voglia di un progetto ambizioso e interessante. Sono veramente contento di essere qui, porto la mia esperienza all'interno del gruppo e spero di poter aiutare il gruppo”.

Su Lozano: “Dopo il Mondiale non ci siamo sentiti molto, gli ho solo chiesto informazioni in generale sul campionato italiano. Non gli ho chiesto però consigli, mi è bastato parlare col direttore De Sanctis per comprendere che fosse il progetto giusto”.