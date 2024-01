Salernitana, Inzaghi a Dazn: "Sconfitta immeritata, ci sentiamo presi in giro! C'è fallo di Demme sul 2-1, siamo sempre penalizzati e ci vuole rispetto"

Filippo Inzaghi, allenatore della Salernitana, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post-partita di Napoli-Salernitana 2-1. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Delusione per la sconfitta nel finale? Dispiace molto, ma questa è la strada giusta. Non meritavamo di perdere e siamo sempre penalizzati in ogni partita. C’è bisogno di avere rispetto per la Salernitana, sono stato ammonito e verrò squalificato per non aver detto nulla. Ci sono le immagini e spero le facciano vedere, non ci sta bene perché siamo all’osso e facciamo sacrifici. Vogliamo perdere le partite in maniera giusta e trasparente, ma con questo spirito ci salveremo”.

Sugli episodi: “Il rigore è un rigore da VAR che non sarebbe mai stato fischiato dall’arbitro. Il fallo di Demme sul 2-1 è anche un episodio da VAR, perché ha dato una gomitata in testa al mio giocatore. Io pretendo rispetto, a fine primo tempo non mi guardavano nemmeno in faccia e questo non va bene. Non vogliamo essere vittime sacrificali o essere presi in giro, se dobbiamo perdere lo dobbiamo fare per i nostri demeriti”.

Sul momento della squadra: “Dobbiamo ripartire da questo spirito, però sono due gare che subiamo immeritatamente. Meritavamo almeno due punti se non qualcosa di più. In emergenza abbiamo sofferto pochissimo e la squadra più di questo non poteva fare, sono dispiaciuto per loro. Ora sbollirò la rabbia, ma questo atteggiamento nei nostri confronti non mi piace. Sono sicuro che la situazione girerà se continuiamo a giocare in questo modo, il nostro pubblico ci aiuterà”.