Salernitana, Fabiani: "Ribery è un'idea, serve il via libera del calciatore e del procuratore"

Ultime notizie calcio Napoli - Angelo Fabiani, direttore sportivo del Salernitana, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Ribery da noi? E' un'idea, ne stiamo parlando. Si deve discutere tanto in una situazione del genere. Non ci sono problemi di natura economica, è una soluzione certamente suggestiva ma anche tecnicamente valida. Ovviamente però serve il via libera da parte del calciatore e del procuratore".