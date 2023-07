Salernitana, Dia sul futuro: "Per adesso resto qui"

Napoli - Non del tutto convinto il sì di Dia alla domanda 'resti alla Salernitana?'. Tante voci di calciomercato sull'ex attaccante del Villarreal che quest'anno ha segnato 16 gol in Serie A e ha un prezzo di 25 milioni di euro. Tra i tanti club interessati c'è anche il Napoli. Alle domande dei giornalisti ha risposto così con un dribbling il giocatore: "sì, sì resto, per adesso sì". Infine ha chius con un "no capito, no capito".