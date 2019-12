Salernitana, Calaiò: "Ci aspettiamo tutti una reazione furiosa del Napoli a Udine: contano solo i risultati. Reja? Decise subito di cambiare..."

Ultime calcio Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto Emanuele Calaiò rilasciando alcune dichiarazioni:

"Ci aspettiamo tutti una reazione furiosa del Napoli a Udine. Tutto ruota intorno ai risultati. Il campionato va a rilento, ho sentito le dichiarazioni di Ancelotti. Serve alzare l'asticella. Tra le parole di Ancelotti ho captato che non tutti stanno dando il massimo. Cosa scattò nella nostra testa? A Udine cambiammo formazione, i primi problemi miei con Reja erano legati al fatto che in A non avevo giocato. Poi mi feci male alla testa e arrivò Zalayeta. Questa è la prima crisi che si sta vivendo in 15 anni. La svolta può essere vincere a Udine e con il Genk: dando il massimo fino alla sosta e poi provare a sistemare tutto a livello anche contrattuale".