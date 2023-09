Salandin: "Pogba? La Juve ora può liberarsi si un grosso peso"

Notizie Calcio Napoli - Il collega Stefano Salandin è intervenuto a Radio Napoli Centrale nel corso dellla trasmissione "Un Calcio alla Radio":

"Ieri ero impegnato con la nazionale e non ho seguito la vicenda. Ma, da quello che ho letto, è chiaro che se la vicenda di Pogba fosse confermata, la Juve si libererebbe di un costo che ha avuto un ritorno zero. In questo caso la storia di Pogba sarebbe un'occasione d'oro per liberarsi di un giocatore che non ha dato le prestazioni che ci si aspettava. In effetti, Pogba ha avuto un rendimento altalenante in questi anni. E, in più, ha avuto alcuni comportamenti discutibili, come l'incidente con il santone. Ha sempre avuto un carattere difficile da gestire. E, in questo momento, la Juve è in una fase di ricostruzione e non ha bisogno di giocatori che creano problemi. È un peccato, perché Pogba è un grande giocatore. Ma, se la vicenda fosse confermata, sarebbe difficile per lui continuare a giocare. Sì, la Juventus sta attraversando un momento difficile. Non abbiamo una squadra forte e il modulo 4-3-3 non ci sta bene.

Gli esterni non sono abbastanza forti e non riescono a creare pericoli. Vlahovic è ancora alle prese con la pubalgia e Chiesa ha problemi al ginocchio. La Juventus può lottare per lo scudetto, ma deve stare attenta a non sbagliare nulla. Deve giocare con continuità e non deve farsi male. Garcia l'uomo giusto per Napoli? Sta faticando un po’. Il problema è capire quanto e se riuscirà a gestire una squadra che ha vinto e deve rivincere in un posto dove non c'è l'abitudine a farlo. Spalletti ha un compito difficile? Sì, è un compito difficile. Poi, è vero che anche Mancini e Conte erano bravi, ma alla fine contano quelli che vanno in campo. E ora abbiamo poca qualità e poca personalità. La squadra è un mosaico, come hai detto tu, e questo non aiuta. L'Ucraina ha un grande spirito di squadra e gioca con passione. Sono molto preoccupato, devo dire la verità. Sono molto preoccupato perché in squadra noverano cinque giocatori della Premier, quattro della Liga, sono organizzati, hanno qualità, quantità, rabbia e orgoglio e noi non ci siamo ancora: né come gamba, né come idea. Spalletti dovrà trovare un modo per contrastare questo aspetto".