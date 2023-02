Sal Da Vinci: "Una vittoria del Napoli è come na jurnata e sole: ti fa stare bene"

Sal Da Vinci, attore e cantante napoletano, ha parlato della corsa scudetto del Napoli ai microfoni de Il Mattino:

«Dobbiamo stare vicino al Napoli così come si può stare vicino a un parente. D'altra parte c'è tutto un popolo che gioisce. Una vittoria del Napoli è come na jurnata e sole: ti fa stare bene. E allora dobbiamo dimostrare di essere il dodicesimo in campo. Napoli lo ha sempre fatto e oggi lo farà ancor di più». Spalletti sta facendo un grande lavoro nello spogliatoio, si vede che fa sentire tutti a casa».