Sal da Vinci: "Che festa contro la Lazio! Insigne spinto dal pubblico, spero sia arrivata la svolta"

Ultime calcio Napoli - Sal da Vinci ha parlato del Napoli ai microfoni de Il Mattino:

«Ero allo stadio, è stata una bellissima festa. Il San Paolo così caldo ha trasmesso una notevole energia. Ha fatto la differenza in modo netto. E’ come se io mi esibissi in un teatro semivuoto: sarei sempre professionale, ma è chiaro che una certa freddezza la noterei. Avere invece 1500 spettatori che cantano, trasmette una carica enorme. È quello che è successo contro la Lazio: gli azzurri, Insigne in testa, hanno giocato bene anche perché spinti dal pubblico. Spero sia stata la svolta sia emotiva che tecnica, lo meritano i ragazzi e Gattuso, da troppo tempo alle prese con questa influenza".