Sal Da Vinci a Radio Punto Nuovo: "Ambiente sereno. Lorenzo Insigne gioca meglio di come canta”

Sal Da Vinci, cantante:

“Ambiente piuttosto tranquillo e sereno, tutti concentrati a fare gruppo e trovare una via d'uscita in un momento molto delicato. Anche le grandi come il Napoli si trovano in questi momenti difficili, tutto passerà. Lorenzo Insigne? Si sono svegliati presto, stamattina mi ha mandato un audio. Lorenzo gioca meglio di come canta, però tutti possono cantare, la musica unisce".