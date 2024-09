Sal da Vinci a CN24: "Di Lorenzo vuole vivere la nostra terra: è una bandiera e non lo dobbiamo mai dimenticare" | VIDEO

Sal da Vinci è stato ospite della redazione di CalcioNapoli24 e, in esclusiva, a cuore aperto, ha parlato della sua carriera, della sua infanzia e del suo tifo per il Napoli rivelando diverse curiosità, tanti retroscena anche su Aurelio De Laurentiis, Luciano Spalletti e il suo rapporto di amicizia oltre che su Di Lorenzo e l'emozione della vittoria dello scudetto:

"Giovanni è un grandissimo professionista ma purtroppo le parole volano e qualche volta possono essere distorte. Bisogna rispettare la sensibilità dell’uomo perché dietro tutto questo comunque c’è un uomo. Giovanni ha sempre dimostrato di tenerci alla causa e si è sempre impegnato, stando sempre sul pezzo, mantenendo equilibrio nello spogliatoio. Non voglio entrare nelle questioni di spogliatoio e su cosa è accaduto con la società. Poi preferisco vedere e vivere il momento dello spettacolo, della squadra che vince ma mi auguro che dall’altra parte ci sia una grande armonia. Possono anche arrivare temporali ma non bisogna assolutamente puntare il dito e lasciare loro la giusta serenità. Sono contento e felice di avere in rosa un uomo di esperienza come Giovanni Di Lorenzo che potrà tranquillamente dare ancora tanto ma tanto alla squadra azzurra. Ha dimostrato di voler vivere ancora nella nostra terra in quanto è una bandiera e non lo dobbiamo mai dimenticare".