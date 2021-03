Saccone: "Fatti tanti errori con Ghoulam dopo il primo infortunio"

Napoli - Nel corso di 'Arena Maradona' su Radio Crc è intervenuto Corrado Saccone, ex preparatore atletico del Napoli. Ecco le sue dichiarazioni.

“Ci troviamo in una situazione totalmente nuova. Dal punto di vista fisico è una situazione stressante per i giocatori perché, da inizio stagione, si gioca ogni tre giorni. Negli otto anni che sono stato al Napoli però raramente non abbiamo giocato tre volte a settimana per via delle coppe. Non è una cosa ideale dal punto di vista fisico ma abbiamo lavorato per adattarci, sfruttavamo la partita come un allenamento vero e proprio. È una situazione anomala, ma sicuramente poteva essere gestita meglio dallo staff azzurro magari abbassando un pò i carichi di lavoro. Ho sentito Ghoulam e gli ho fatto l’in bocca al lupo: è un giocatore fondamentale per il Napoli, lui è una forza della natura. La gestione del giocatore dopo il primo infortunio è stata fatta in maniera poco accurata: si sono affrettati dei tempi che non dovevano essere forzati. Lui è un ragazzo intelligente e si riprenderà bene sotto l’aspetto fisico e psicologico. Nei miei anni a Napoli forse il tipo di preparazione migliore è stata quella con Benitez”.