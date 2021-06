Sacchi: "E' una bella Italia, ma non chiediamole la Coppa"

Ultime notizie calcio - Arrigo Sacchi, ex allenatore, ha commentato così il momento della Nazionale italiana sulle colonne della "Gazzetta Sportiva":

"E' una Italia bella e unita ma non chiediamole la Coppa. Il campionato europeo ci dirà il nostro reale valore. Nel frattempo, non dobbiamo scordarci che il ct e i suoi ragazzi hanno ereditato una Nazionale che dopo circa 60 anni ha mancato la qualificazione a un Mondiale, quello in Russia. Inoltre, i club italiani pur 'rinforzati' da giocatori stranieri non vincono tornei internazionali da undici anni. E' evidente - scrive in un altro passaggio - che la vittoria sarebbe un avvenimento storico e straordinario, ma chiederla potrebbe complicare la crescita della squadra".