Sabatini: "Vi svelo come sta vivendo questo momento 'no' Garcia! Napoli, fidati di Rudi"

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino di Napoli ha telefonato a Walter Sabatini, che portò Rudi Garcia alla Roma quand'era dirigente dei giallorossi, per parlare del momento 'no' a Napoli. Ecco alcuni estratti interessanti:

Si aspettava una partenza del genere degli azzurri?

Garcia è in grado di farlo?

Ma è stato l'allenatore a dire che vuole sempre un piano B.

«E giusta l'alternanza tra i vari centrocampisti, ma è Lobotka il garante di pulizia del gioco. Garcia dovrà fare uno sforzo intellettuale per accettare quest idea che è un fatto. Credo sia una scelta necessaria per servire più in fretta e in maniera profonda Osimhen. Ed il Napoli tornerà ad essere grande come l'anno scorso. So che qualcuno dirà fatti i fatti tuoi, io me li faccio, ma sono simpatizzante del Napoli e sono amico di Rudi».