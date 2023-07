Walter Sabatini, direttore sportivo, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Rudi Garcia è l’uomo giusto per il Napoli, sta lavorando già al suo progetto azzurro. Lui è un ottimo allenatore, sa gestire le situazioni complesse ed ama il bel calcio. Io sono sicuro che farà benissimo a Napoli, però non posso e non voglio parlare troppo del Napoli perché sono cose che non mi competono".