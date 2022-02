Sandro Sabatini parla della lotta scudetto a Pressing: "La squadra che può vincere lo scudetto è l'Inter, l'ha dimostrato nel Derby per 70 minuti. Il discorso scudetto è riaperto per il Napoli che ha una tecnica superiore, non al Milan che mi pare stia più indietro in questa lotta".

