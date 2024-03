Sabatini: "De Laurentiis ha detto una cosa pericolosissima. Perché lui e Lotito lo scorso anno sono rimasti zitti?"

Il giornalista Sandro Sabatini sul proprio canale Youtube ha parlato di De Laurentiis e Lotito:

"De Laurentiis ha dichiarato che gli arbitri sono una casta e che devono dipendere dai club. Quindi dovremmo togliergli dall'Aia mettendoli sotto la Lega Calcio? Chi giudica dunque deve essere il padrone? Credo sia pericolosissimo questo oppure è pericolossisimo ma si può accettare prendendo quanto accade in Premier League. Si possono accettare certe cose, ma bisogna sia chiaro che quando si dice no alla Superlega si dice no in realtà ad una cosa di cui si sta già lottando. Se gli arbitri dipendono dai club, quando va in campo internazionale da chi dipende? Dal Milan, dalla Juve, dal Napoli o dal Psg o altre squadre? Caro Lotito, caro De Laurentiis, bisogna fare attenzione quando si dicono certe cose.

De Laurentiis, oltre al fatto degli arbitri, ha detto che i procuratori sono il cancro del calcio. Mi chiedo perché lui e Lotito questi discorsi non li abbiano fatti lo scorso anno dove erano uno in testa e l'altro secondo. Mi chiedo cosa sia successo da un anno all'altro".