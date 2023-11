Sabatini: "Conte ha rifiutato il Napoli e aspetta di nuovo la Juve, le responsabilità maggiori sono di De Laurentiis"

Sandro Sabatini ha commentato sul proprio canale di YouTube alcune domande dei tifosi del Napoli:

"Non è tutta colpa di Garcia, ma paga l'allenatore. Antonio Conte ha rifiutato il Napoli e aspetta la Juventus se Allegri va via. La vittoria del Napoli è un'anomalia, seno non sarebbero passati 33 anni, ma il Napoli e Garcia hanno esagerato in negativo quest'anno. La maggior parte delle responsabilità sono del presidente De Laurentiis che si è liberato con sciocca superficialità di Spalletti. De Laurentiis ha sottovalutato la situazione di Spalletti e il suo addio. Doveva portare avanti questa storia. Garcia poi ha commesso errori incredibili non conquistando nemmeno minimamente lo spogliatoio".