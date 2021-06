Russo: "Gattuso-Mendes? La Fiorentina doveva fare i conti con un allenatore che avrebbe voluto fare il manager ed operare sul mercato con il suo agente"

Napoli - A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Pippo Russo, giornalista: "Mi ha sorpreso che tra Gattuso e la Fiorentina fosse finita così. Jorge Mendes è un super agente, lavora a 360° nell'ambito dell'economia calcistica, si espande in ogni segmento a beneficio suo e degli investitori che si muovono dietro di lui. Qualunque club che entra in orbita Mendes deve tener conto che deve pagare una sorta di tassa a questo agente. Si poteva sospettare quanto questo rapporto potesse essere ingombrante per la Fiorentina. La situazione della Fiorentina è veramente complessa, c'è una situazione che riguarda rapporti della Viola con altri agenti che è altrettanto precaria. C'è un dissenso diffuso a Firenze sulla proprietà di Commisso, ma non c'è unanimità del giudizio su Gattuso e Mendes. Bisogna iniziare a regolare i costi del calcio, bisogna anche avere la forza di regolarlo all'esterno, nel caso. Maldini incensato e Commisso messo alla gogna? Bisogna guardare anche la differenza delle situazioni. L'addio di Donnarumma non dava alla società Milan la possibilità di comportarsi in modo diverso, a Firenze la società non ha mai dato l'impressione di riuscire a controllare bene la situazione. A Commisso rimprovero di dovessi accorgere prima di avere un allenatore gestito da Mendes e di cosa significa tutto questo. Un allenatore che vuol fare il manager ed operare sul mercato con un agente come quello è una variabile con la quale una società di calcio deve fare i conti. Evidentemente, ci sono state delle cose non dette o delle cose che sono state lasciate nel ingovernabilità".