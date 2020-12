Rummenigge: "Il Covid sta cambiando il calcio: senza pubblico si perdono 4mln a partita"

Ultime calcio - Karl-Heinze Rummenigge, CEO del Bayern Monaco, ha rilasciato una intervista ai microfoni di Rai Sport:

Rummenigge

"La squadra ha fatto un capolavoro nel 2020. Certo, gli stadi vuoti non fanno piacere a nessuno. In Germania abbiamo fatto tutto bene nella prima ondata di virus, a marzo e aprile siamo stati anche da esempio per il resto d'Europa. Con la seconda ondata è diventato tutto molto complicato, c'è un grande numero di morti ogni giorno".

Il Covid cambierà il calcio?

"Il calcio sta già cambiando. Il danno societario non permette alle società di spendere come in passato e anche i salari secondo me in futuro andranno giù".

Quanto perdete in ogni partita senza pubblico?

"Ogni gara senza pubblico perdiamo circa 4 milioni di euro".

Cambierà anche il calciomercato?

"I prezzi dei cartellini e i salari erano arrivati a una misura troppo esagerata, magari dopo questa crisi spenderemo di meno".

Agli ottavi di Champions affronterete la Lazio.

"Quello che non mi piace è che la Lazio viene sottovalutata, hanno vinto col Borussia Dortmund in casa e hanno pareggiato in trasferta: non sono certo risultati ottenuti contro una squadra qualsiasi, il Dortmund è la squadra che negli ultimi anni è sempre arrivata seconda in Germania".