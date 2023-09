Garcia: "Due episodi contro di noi, ma ci manca l'atteggiamento. Non ho rischiato Rrahmani, nessun messaggio per Kvara. Volevo far giocare Natan, male anche Psg e Bayern prima della Champions"

Rudi Garcia, allenatore del Napoli, ha parlato in diretta ai microfoni di Dazn dopo la partita Genoa Napoli:

"C'è stata la reazione e il carattere, ma bisogna farlo dal fischio d'inizo del primo tempo. Quando non sei protagonista in campo lo paghi e noi l'abbiamo pagato con due gol. Abbiamo avutto due episodi contro durante la partita: il fallo su Zambo sul primo gol e il tocco di mano sul cross di Olivera. Non abbiamo mancato la vittoria per gli episodi, ma per la nostra prestazione che va migliorata. Le partite prima della Champions pagano sempre, non c'eravamo con la stessa determinazione per tutta la partita. Dobbiamo imporre di più la nostra fisicità. Abbiamo perso due punti e non guadagnato uno in base a come si è messa la partita. Ho un pò di esperienza e dico che anche Psg e Bayern hanno fatto male prima della Champions, succede. Inconsciamente i giocatori ci pensano.

Rrahmani è il titolare, c'era il rischio di perderlo per un problema e non ho voluto rischiarlo anche se lui voleva giocare. L'idea era quello di far giocare Natan con Rrahmani, sono contento di aver lasciato Juan Jesus e Ostigard. Non potevo cambiare 3 difensori su 4 rispetto l'ultima partita. Non c'è niente da vedere in fase difensiva, abbiamo preso due gol da corner. Elmas si meritava di iniziare, come Zerbin di entrare. Sono felice di come sono entrati i giocatori dalla panchina, la luce è venuta da loro.

I messaggi sono per chi entra non per chi esce, nessun messaggio da mandare a Kvaratskhelia. Cajuste è entrato alla grande, ci ha dato fisicità e qualità. Raspadori solo riesce a calciare in quel modo, sono felice del suo gol".