Ruben Sosa: "Nandez? Ho una sensazione su dove giocherà il prossimo anno"

Ruben Sosa e il futuro di alcuni dei più importanti calciatori uruguagi. L'ex calciatore dell'Inter e non solo ne ha parlato nel corso della trasmissione 'A tutto Mercato' in onda su 'TMW Radio' dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20:

"Che futuro si aspetta per Cavani? Secondo me Cavani ha più possibilità di Suarez di rimanere in Europa. Ha un bel fisico e il calcio europeo gli si adatta di più".

Chiudiamo con Nandez del Cagliari: crede che rimarrà in Italia?

“Credo di sì. Ha la famiglia in Italia è uno che non molla mai. Spero vada in una squadra di A”