Rrahmani: "Scudetto? Sono scaramantico, non ne parlo. Critiche, la mia nazione non è famosa per il calcio"

Ultime notizie calcio Napoli - Durante la trasmissione radiofonica Radio Goal in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il capo dello sport delle pagine del Roma, Salvatore Caiazza.

Il giornalista ha anticipato le parole pronunciate dal difensore Rrahmani in una intervista che uscirà nella giornata di domani sul Roma.:

"Critiche per l'errore dell'anno scorso a Udine? Credo che la reazione e i pensieri su di me fossero dovuto al fatto che sono kosovaro. La mia nazione non è famosa per il calcio e tendono così a dimenticarmi. Scudetto? Non ne parlo, sono diventato scaramantico".