Rrahmani in mixed: "L'addio di Insigne? Ci mancherà, uno come lui serve sempre! Campionato positivo ma potevamo fare di più"

Al termine di Napoli-Genoa 3-0, in mixed zone è intervenuto il difensore del Napoli Amir Rrahmani:

“L’addio di Insigne? Una cosa bella e brutta, è stato bello vedere lo stadio pieno e ci mancherà. Un giocatore come lui serve sempre alla squadra, soprattutto se è uno come il capitano.

Partite come questa servono a gettare le basi per il futuro? Lo scorso anno finimmo nel modo sbagliato, meglio non ripeterci.

Un voto alla stagione del Napoli? Non saprei, con un po’ di fortuna potevamo fare di più. Però è stato un campionato positivo, siamo tornati in Champions League”