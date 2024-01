Rossitto: “Perez pronto per giocare nel Napoli. Il nuovo modulo di Mazzarri può portare in zona Champions”

“Nehuen Perez penso sia pronto per il Napoli, è ancora giovane ma ha la personalità per giocare in azzurro - ha detto l’ex calciatore a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live – anche se giocare in una piazza come questa non è facile. Perez può dare una grossa mano alla difesa azzurra. Il Napoli sta reagendo dopo un momento difficile, che ha fatto sembrare lontana anni e non mesi la conquista dello scudetto. Era comunque prevedibile qualche difficoltà dopo una stagione straordinaria come quella scorsa. Mazzarri secondo me ha fatto bene a cambiare strada dal punto di vista tattico, il Napoli di Spalletti era ed è inimitabile. Mazzarri ha dato un nuovo vestito al Napoli per dare anche una identità alla squadra, oltre che una buona solidità. Per questo dico che con il nuovo sistema di gioco può lottare per la Champions League e credo che questo possa avvenire consolidando questo nuovo stile di gioco, provando a costruire anche qualcosa in più delle ultime gare. Il Napoli ha tutto per giocarsela, specie quando recupererà tutti gli assenti, aveva bisogno di ritrovare le certezze, e del resto si può comunque arrivare all’obiettivo anche percorrendo strade diverse. Gli azzurri hanno chiare possibilità di arrivare quarti, ma non sarà facile, ci sono tante squadre in lizza ”