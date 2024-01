Rossin a CN24: "La formazione del Torino? Ecco chi può sfidare il Napoli. Buongiorno via? Sentirebbero urlare Juric fino in Australia"

Calciomercato Napoli - La giornalista di TorinoGranata Elena Rossin è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24.

“La formazione del Torino? Potrebbero esserci Tameze-Buongiorno-Rodriguez, poi Bellanova-Ilic-Ricci-Lazaro con Vlasic dietro Zapata-Sanabria. Il Torino ha rinnovato Vojvoda e Linetty ed è da un po’ di tempo che Juric ha deciso, anche con l’arrivo di Zapata, di utilizzare le due punte cambiando il suo modo di giocare. Non s’è visto molto però, perchè Zapata e Sanabria hanno segnato sei gol in due, il Torino in diciotto giornate ha segnato 15 gol e ciò crea un grosso problema: se è a metà classifica è solo grazie alla solidità difensiva e non in zona gol. Vojvoda e Lazaro si giocano un posto sulla sinistra contro il Napoli, anche Linetty potrebbe inserirsi al posto di uno tra Ricci e Ilic.

Buongiorno sul mercato a 40 milioni? Non può partire, Schuurs è infortunato e Djidji al momento non ha ancora giocato una partita dall’inizio. Anche Zima non è al 100%, quindi Buongiorno gioca al centro e non ha sostituti nella posizione: nessuno in casa Torino vorrebbe correre il rischio di cederlo, Juric lo sentirebbero urlare fino in Australia. 40 milioni per Buongiorno sarebbero tanti, ma non è fattibile in questo momento perchè sarebbe folle andare a prendere un sostituto a gennaio: più possibile a giugno, ancora di più in caso di convocazione all’Europeo”