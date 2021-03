Rosella Sensi: "Roma-Napoli? Era meglio spostarla per partire alla pari. De Laurentiis ha gli strumenti per tenere Insigne e renderlo come Totti"

Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex presidente della Roma Rosella Sensi, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Che il calcio sia cambiato era inevitabile, ma l’attaccamento alla propria squadra è rimasto: ho fiducia nei Friedkin, non bisogna perdere le speranze. Shakhtar e Napoli saranno due partite importanti per la Roma, ma gli azzurri avranno dei giorni di riposo in più.

Fonseca per il Napoli? Se vuoi allenare in una piazza come quella di Roma devi essere preparato ad accettare qualsiasi critica, non ci sarebbero problemi anche per una piazza come Napoli: i tifosi sono molto attaccati alla squadra, è bellissimo quando si sente la loro vicinanze.

Insigne come Totti? Totti è unico, prima di tutto. Ma è sacrosanto che i tifosi abbiano una bandiera, è giusto che ci sia uno a cui ci si possa legare per tanto tempo. Insigne deve rimanere a Napoli, credo che De Laurentiis abbia gli strumenti per tenerlo e sarebbe bellissimo per tutti i tifosi.

Totti ai vertici della Roma? Non posso dare consigli, il nome di Francesco è legato ai colori giallorossi ma è giusto che decidano i nuovi proprietari: sono decisioni loro.

Roma-Napoli? Era meglio spostarla per partire alla pari, è una partita importante"