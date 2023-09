Roncone: "Spalletti? Per la Nazionale è il massimo ma ha un limite, ecco quale"

Notizie Calcio - Il collega Fabrizio Roncone è intervenuto ai microfoni della trasmissione "Tutti Convocati" in onda sulle frequenze di Radio News 24:

"Spalletti se prende le misure, fa il suo gruppo e riesce a far capire le sue idee di calcio sicuramente non ci divertiremo tantissimo, però possiamo partecipare. I ragazzi devono stare attenti a lui. Io sto con Spalletti tutta la vita, credo sia stato un colpo di fortuna per la Federazione poterlo ingaggiare, oggi è il massimo per il calcio italiano. Il suo unico limite è che è un filo permaloso e deve prepararsi al fatto che qui parla di calcio chiunque".