Roma, Zalewski: "Per me Zielinski è un fratello maggiore! La nostra amicizia è nata così"

Nicola Zalewski, giocatore della Roma, ha rilasciato di recente un'intervista al quotidiano polacco Pilka Nozna, durante la quale ha avuto modo di parlare anche di Piotr Zielinski, suo compagno di squadra nella Nazionale polacca e avversario in Serie A.

Zalewski ha detto: "L'ho ringraziato perché il Napoli è stato eliminato dalla Coppa Italia, con la Cremonese teoricamente sarà più facile. Parlando seriamente, Zielinski per me è stato come un fratello maggiore in Nazionale, perché io sono nato in Italia, non parlo bene il polacco e per fortuna c'era sempre lui a darmi una mano, è stato un po' il mio insegnante privato. La nostra amicizia è nata così".

Sempre a proposito del rapporto con Zielinski, qualche giorno fa Nicola Zalewski aveva commentato anche l'episodio di trash talking tra lui e il giocatore del Napoli, nel pre-partita di Napoli-Roma: "Siamo amici, ovviamente stavamo scherzando. Chi crede che ci stessimo offendendo sul serio si sbaglia di grosso".